Медведев заявил, что СССР в былом виде невозможно возродить

Советский Союз невозможно возродить в былом виде, но он был достойным наследником Российской империи. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я родился, вырос в Советском Союзе, учился в нем, обязан своим образованием, своим развитием Советскому Союзу. Но мы с вами понимаем - дважды в одну и ту же воду зайти невозможно, и возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно. Но вот что, на мой взгляд, нужно делать - это действовать на том направлении, по которому мы сейчас идем", - сказал он, выступая на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Ведь Советский Союз, об этом нельзя было говорить в период моей молодости, но здесь-то уже можно, был достойным наследником Российской империи. А Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась вместе с ее интегральными частями - великой Россией, малой Россией и новой Россией. И вот эти части, безусловно, должны вернуться домой", - подчеркнул Медведев.