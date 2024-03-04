Медведев заявил, что СССР в былом виде невозможно возродить

"Я родился, вырос в Советском Союзе, учился в нем, обязан своим образованием, своим развитием Советскому Союзу. Но мы с вами понимаем - дважды в одну и ту же воду зайти невозможно, и возродить Советский Союз в том виде, как он был, невозможно. Но вот что, на мой взгляд, нужно делать - это действовать на том направлении, по которому мы сейчас идем", - сказал он, выступая на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".