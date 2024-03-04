Там, где появляются янки — жди беды, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Америка и её сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира, подчеркнул он, выступая на марафоне «Знание.Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.