Концепция « Украина — не Россия », автором которой стал экс-президент бывшей советской республики Леонид Кучма , должна исчезнуть навсегда. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев , сообщает в понедельник, 4 марта, РИА Новости.

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — сказал политик.

В подтверждение своих слов он указал, что именно так считает большинство населения России.

Также политик призвал подумать о будущих границах России. По его словам, важно осознать, где и как очерчены границы страны в наше время и какими они могут быть в будущем.