Медведев назвал действия на Украине вынужденным ответом на русофобскую политику

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными, передает ТАСС.

Медведев выступил на марафоне общества «Знание. Первые» с лекцией «Географические и стратегические границы».

По его словам, действия России на Украине являются «особым случаем» и вынужденным ответом «на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет».

Он также добавил, что у России нет территориальных споров со странами СНГ.

Накануне Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией.