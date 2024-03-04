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Медведев заявил, что Россия не расширяет границы путем захвата территории Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными, передает ТАСС.

Медведев назвал действия на Украине вынужденным ответом на русофобскую политику
© РИА Новости

Медведев выступил на марафоне общества «Знание. Первые» с лекцией «Географические и стратегические границы».

По его словам, действия России на Украине являются «особым случаем» и вынужденным ответом «на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет».

Он также добавил, что у России нет территориальных споров со странами СНГ.

Накануне Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией.

До этого зампред Совбеза РФ заявлял, что «пургу» про высадку войск НАТО в Киеве несут «наследники Бонапарта».

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