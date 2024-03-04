Медведев: России чужой земли не надо, но своей она не отдаст

"Хочу сказать об очевидных вещах, которые понимают наши друзья и союзники [и которые] наши оппоненты должны зарубить себе на носу. Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда - так было, и так будет", - сказал политик на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".