Захарова: военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила, что военные ФРГ пошагово обсуждали теракты против России.
«То, что было предъявлено мировому сообществу, говорит о долгосрочном и спланированном намерении натовской страны — Германии — к ведению боевых действий против Российской Федерации. Там было пошагово рассказано, как будут осуществляться теракты в отношении гражданской инфраструктуры, при этом говорящие чётко отдавали себе отчёт и были в полном понимании того, что они обсуждают подрыв именно гражданского моста», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что военные ФРГ, говоря об ударе по мосту, специально подчёркивали, что это будет иметь большое политическое значение.
«Эти все вопросы не должны повиснуть в воздухе. Мы исходим из того, что Германия должна дать разъяснения», — добавила она.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.