«То, что было предъявлено мировому сообществу, говорит о долгосрочном и спланированном намерении натовской страны — Германии — к ведению боевых действий против Российской Федерации. Там было пошагово рассказано, как будут осуществляться теракты в отношении гражданской инфраструктуры, при этом говорящие чётко отдавали себе отчёт и были в полном понимании того, что они обсуждают подрыв именно гражданского моста», — сказала она.