Путин назвал Москву центром науки, образования и промышленности

Москва представляет собой центр науки, образования и промышленности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Собяниным.

"Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица, здесь центр и науки, и образования, и промышленности, поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", – сказал глава государства.

В связи с этим Путин подчеркнул, что перечисленные отрасли должны развиваться и дальше. Президент РФ принял мэра Москвы с докладом в Кремле. В ходе встречи с Путиным Собянин расскажет о развитии Москвы в прошлом году и подведет его итоги.