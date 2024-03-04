Жители острова Чечень в Дагестане проголосовали на выборах президента РФ

Первый населенный пункт в Дагестане - остров Чечень принял участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"На острове Чечень прошло досрочное голосование на выборах президента России. Это первый населенный пункт в регионе, который принимает участие в досрочном голосовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование прошло в штатном режиме, нарушений и инцидентов не зафиксировано.

С 25 февраля в России проходит досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных или отдаленных местностях. Выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года. Основное голосование пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта.