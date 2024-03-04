Аксенов заявил, что Крым в составе России преодолел межнациональные противоречия

"Для Крыма - это время новых возможностей, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, какими для Крыма и России были минувшие 10 лет. - Главное, что у нас ушли все внутренние распри, противоречия внутри, которые искусственно насаждались киевскими властями. В Крыму национальный вопрос всегда был инструментом влияния и реагирования. Все украинские руководители стремились посеять здесь вражду, недопонимание. Любые поступки, которые могли, так сказать, перерасти в межнациональную рознь, поддерживались, культивировались".