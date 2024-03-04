Глава Запорожской области назвал Макрона идиотом

«Знаете, в хорошем смысле, в медицинском смысле идиот. Это человек, который живет в своем определенного рода вакууме, в том числе информационном. И он не позволяет объективно оценивать ситуацию», — сказал он.

По словам Балицкого, французский лидер не понимает, что европейцы не только не хотят, но и не могут воевать на Украине. Политик добавил, что у Европы на сегодняшний день нет для этого ни средств, ни сил, ни людей, ни поддержки внутри. «Поэтому такое может говорить только "клинический" человек. Потому я и сказал, что откровенно считаю его идиотом», — отметил глава Запорожской области.