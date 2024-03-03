$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Маргарита Симоньян анонсировала визит посла Германии в МИД России

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что посол Германии 4 марта прибудет в МИД России из-за опубликованной записи разговоров немецких офицеров о подготовке ударов по Крымскому мосту.

Симоньян анонсировала визит посла Германии в МИД России
© РИА Новости

«В связи с нашумевшей записью завтра на Смоленке будет отдуваться посол Германии», — сообщила она в Telegram.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Министр обороны ФРГ сделал заявление по поводу утечки разговора военных

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Политика
Маргарита Симоньян
МИД России
Россия
Германия