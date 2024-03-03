Маргарита Симоньян анонсировала визит посла Германии в МИД России
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что посол Германии 4 марта прибудет в МИД России из-за опубликованной записи разговоров немецких офицеров о подготовке ударов по Крымскому мосту.
«В связи с нашумевшей записью завтра на Смоленке будет отдуваться посол Германии», — сообщила она в Telegram.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.