Сенатор Карасин: Атаками на Крым ВСУ хотят развернуть ход боя
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Крыму для того, чтобы развернуть ход боевых действий. Такое предположение сделал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, над территорией полуострова силы противовоздушной обороны регулярно уничтожают десятки беспилотников. Таким образом, основными целями украинской стороны оказались новые регионы России и мирные жители.
— В попытках показать, что они на что-то способны, украинские неонацисты, видимо, решили сделать несносной жизнь для населения нашего Крыма и наших новых территорий. Это домысел, но он имеет под собой основания, — заявил глава комитета Совфеда.
Тем не менее, российские военные и дальше будут успешно пресекать атаки ВСУ, активизируя все новые силы. Поэтому задача, поставленная перед украинскими боевиками, абсолютно бесперспективна, передает слова Карасина «Лента.ру».
В пресс-службе Министерства обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали над Крымом 38 беспилотников ВСУ в ночь на 3 марта.