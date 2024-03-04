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Власти Крыма подали иск Украине на три триллиона рублей за энергоблокаду

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету республики из-за энергетической блокады полуострова, сообщает председатель регионального Госсовета Владимир Константинов.

Власти Крыма подали иск Украине на три триллиона рублей за энергоблокаду
© РИА Новости

Размер претензий составляет более 3,156 триллиона рублей.

По словам Константинова, республиканский парламент продолжит формировать финансовые претензии к соседнему государству. Председатель Государственного совета пообещал, что весь ущерб Крыму подсчитают до копейки.

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