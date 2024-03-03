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МИД: желание Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивно

Владимир Зеленский стремится монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса на Украине при поддержке стран Запада, что является контрпродуктивным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В МИД РФ прокомментировали заявления Зеленского о мирных планах
© РИА Новости

Говоря на эту тему в личном Telegram-канале, Мирошник добавил, что подобное желание является не более чем ещё одним способом затянуть кровопролитие.

Эрдоган поддержал предложенный Зеленским мирный план

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва считает ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России.

Политика
Родион Мирошник
Владимир Зеленский
Сергей Лавров
МИД России
Украина