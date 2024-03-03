В МИД РФ прокомментировали заявления Зеленского о мирных планах

МИД: желание Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивно
Владимир Зеленский стремится монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса на Украине при поддержке стран Запада, что является контрпродуктивным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Говоря на эту тему в личном Telegram-канале, Мирошник добавил, что подобное желание является не более чем ещё одним способом затянуть кровопролитие.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва считает ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России.