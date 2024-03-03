«… Критическим ударом по экономике ЕС будет не победа России, как он утверждает, а продолжение нынешней политики санкций при растущих затратах ЕС на Украину», — заявил парламентарий.

Он указал, что первый удар по экономике Евросоюза был нанесен Брюсселем в 2022 году, когда Европа пошла на «большой энергетический разрыв» с Россией. Пушков считает, что от этого выигрывает Вашингтон, но никак не Европа, локомотив которой — немецкая экономика — почти остановился. Кроме того, французские и европейские фермеры бунтуют не из-за будущей победы России, а из-за политики властей во Франции и ЕС, отметил сенатор.