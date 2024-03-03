Пушков жестко ответил главе МИД Франции на слова в адрес России
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заблуждается, называя победу Москвы на Украине ударом для экономики Европейского союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, к худшему будущему Европу ведут ее же правящие элиты.
«… Критическим ударом по экономике ЕС будет не победа России, как он утверждает, а продолжение нынешней политики санкций при растущих затратах ЕС на Украину», — заявил парламентарий.
Он указал, что первый удар по экономике Евросоюза был нанесен Брюсселем в 2022 году, когда Европа пошла на «большой энергетический разрыв» с Россией. Пушков считает, что от этого выигрывает Вашингтон, но никак не Европа, локомотив которой — немецкая экономика — почти остановился. Кроме того, французские и европейские фермеры бунтуют не из-за будущей победы России, а из-за политики властей во Франции и ЕС, отметил сенатор.
Ранее Сежурне прокомментировала своевременность обсуждений об отправке Киеву европейских военнослужащих. Она заявила, что сейчас, возможно, наступает переломный момент, и связал поддержку Украины с защитой французов. По его словам, победа РФ приведет к огромным экономическим издержкам западных стран, которым придется выделять не 2% ВВП на оборонную сферу, а намного больше.