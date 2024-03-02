Путин назвал главную силу России

Путин назвал братство народов главной силой России
Братство народов всегда было и остается главной опорой и преимуществом России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.
«Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм», — сказал Путин.
2 марта Путин назвал условием стабильности энергорынка в мире соблюдение честной конкуренции и защиту законных интересов газовых экспортеров.
В этот же день представитель МИД Германии заявил, что правительство ФРГ серьезно относится к словам президента России.