Захарова: военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе»

«То, что услышал весь мир, а эта аудиозапись представлена в своём оригинале, ставит колоссальное количество вопросов вообще. Тем более эти немецкие официальные лица, которые на записи присутствуют, которые друг другу напоминают о «славном», как они считают, прошлом люфтваффе. Это что за «славное прошлое люфтваффе»? Если они говорят о предыдущем боевом опыте — это времена Второй мировой войны. Получается, опыт тех лет жив до сих пор и они готовы его применять? Это вообще другое измерение», — сказала она.