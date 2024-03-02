Небензя отреагировал на возможную отправку войск НАТО на Украину

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал информацию о возможной отправке военных НАТО на Украину. Дипломата цитирует РИА Новости.

Постпред отметил, что участившиеся разговоры западных политиков об отправке вооруженных контингентов на Украину являют собой «тревожные сигналы».

«Руководство стран не может не понимать, чем это чревато», — сказал Небензя.