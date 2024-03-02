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Небензя отреагировал на возможную отправку войск НАТО на Украину

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал информацию о возможной отправке военных НАТО на Украину. Дипломата цитирует РИА Новости.

Небензя отреагировал на возможную отправку войск НАТО на Украину
© РИА Новости

Постпред отметил, что участившиеся разговоры западных политиков об отправке вооруженных контингентов на Украину являют собой «тревожные сигналы».

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«Руководство стран не может не понимать, чем это чревато», — сказал Небензя.

Ранее глава МИД Словакии заявил, что его страна не отправит «ни одного военного на Украину».

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