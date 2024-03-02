Лавров заявил об отказе России «спасать лицо» Запада
Россия не станет «спасать лицо» Запада по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
По его мнению, сейчас западные лидеры активно продвигают формулу президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. В то же время, добавил министр иностранных дел, если Запад неожиданно захочет изменить свою позицию и прийти к мирным переговорам, он «потеряет лицо».
Лавров отметил, что в политике такой шаг всегда одобряется, но только если это помогает достижению мира.
«Мы не будем мешать им это сделать таким способом, чтобы им казалось, что они спасли свое лицо. Но сейчас ничего подобного даже не просматривается», — сказал глава МИД России.