Лавров заявил об отказе России «спасать лицо» Запада

Россия не станет «спасать лицо» Запада по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его мнению, сейчас западные лидеры активно продвигают формулу президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. В то же время, добавил министр иностранных дел, если Запад неожиданно захочет изменить свою позицию и прийти к мирным переговорам, он «потеряет лицо».

Лавров отметил, что в политике такой шаг всегда одобряется, но только если это помогает достижению мира.