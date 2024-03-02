Лавров высказался о заморозке российских активов и предложил ответ

Запад и дальше размышляет над модификацией воровства, однако российская сторона готова на это ответить. О заморозке российских активов в западных странах высказался глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, если Запад решится на конфискацию российских активов, то Москва начнет реагировать и в зависимости от индивидуального случая принимать ответные решения. В частности, Россия может не возвращать замороженные средства Запада.