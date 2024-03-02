Лавров порассуждал о важности возвращения к истокам ООН

Мировое сообщество понимает необходимость вернуться к принципам ООН , которые игнорируются Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы все-таки убеждены, что мировое большинство, которое увеличивает своей вес во всех смыслах — и в мировой экономике, и в мировой политике — понимает необходимость возвращения к истокам, возвращения принципам ООН, которые заложены были отцами-основателями», — высказался министр.