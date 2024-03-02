Лавров заявил об отсутствии серьезных предложений о переговорах с Киевом

Россия не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Украиной после встречи в Стамбуле в 2022 году. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Комментируя готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, глава дипведомства отметил, что это вопрос «не к России, поскольку она от переговоров никогда не отказывалась». Также министр напомнил, что после предложения Стамбулом площадки инициатив с учетом интересов РФ нет.