В России отреагировали на атаку беспилотника в Санкт-Петербурге

«Вероломство, к сожалению, стало правилом наших противников, наших врагов. Они действуют исподтишка по гражданским объектам, не стыдясь того, что страдают мирные люди, наша мирная инфраструктура. В этом случае надо разобраться — куда он летел, что это за беспилотник. Я убежден, что наши профессионалы разберутся в этом и проинформируют общественное мнение», — сказал сенатор.