Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что избирательная явка на выборах президента РФ в регионе будет «невероятной». Об этом он рассказал журналистам на Съезде народа Чечни.

«Я уверен, что в этом году невероятная явка будет», — рассказал Кадыров.

Его слова передает РИА Новости. Глава Чечни считает, что народ Республики — единая семья, а потому власть находится с жителями в постоянном контакте.

«Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия», — дополнил Кадыров.