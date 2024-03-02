Кадыров предсказал невероятную явку на выборах в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что избирательная явка на выборах президента РФ в регионе будет «невероятной». Об этом он рассказал журналистам на Съезде народа Чечни.
«Я уверен, что в этом году невероятная явка будет», — рассказал Кадыров.
Его слова передает РИА Новости. Глава Чечни считает, что народ Республики — единая семья, а потому власть находится с жителями в постоянном контакте.
«Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия», — дополнил Кадыров.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Избиратели смогут отдать свои голоса кандидату от партии ЛДПР Леониду Слуцкому, кандидату от КПРФ Николаю Харитонову, представителю партии «Новые люди» Вячеславу Даванкову, а также действующему президенту страны Владимиру Путину, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.