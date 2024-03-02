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Миссия РФ при ООН назвала позором для Германии запись разговора немецких офицеров

Запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможности атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus стала позором и потерей лица для Германии. Такое мнение выразил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

РФ назвала позором для Германии запись разговора немецких офицеров
© Zuma \ ТАСС

"Это полный позор и потеря лица для Германии, показывающей свои новые цвета: лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Дипломат отметил, что это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е года.

"Аналогия с 1930-ми годами неизбежна", - заключил Полянский.

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Дмитрий Полянский
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