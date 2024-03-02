Лавров рассмеялся после вопроса о войсках НАТО на Украине

Главе МИД РФ Сергею Лаврову на дипломатическом форуме в Анталье задали вопрос о войсках НАТО на Украине, о которых говорил ранее президент Франции Эммануэль Макрон. В ответ дипломат только рассмеялся.

«Господин Лавров, что вы думаете о словах президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину?» – задал вопрос журналист.

В ответ Сергей Лавров рассмеялся. На этом видео, опубликованное в аккаунте «TRT World Now», обрывается. Остается неясным, последовал ли ответ на вопрос.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны обсуждают вариант отправки войск на Украину, но пока им не удалось прийти к консенсусу.