К Марии Захаровой подсел кот в турецком кафе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео из кафе в Анталии, где к ней за столик запрыгнул кот. Видео можно посмотреть в ее Telegram-канале.

По словам Захаровой, она зашла в кафе после окончания рабочего дня. В этот момент за столиком появился кот.

«Компанию мне составили две красотки», — написала она.

Помимо кота на опубликованных кадрах можно увидеть маленькую девочку, которая тоже заметила животное. В конце видео Захарова поделилась с котом едой из тарелки.

Отметим, что сегодня отмечается всемирный День кошек. Кроме того, жители Турции известны своей особой любовью к этим питомцам — в этой стране кошек можно встретить практически где угодно, в том числе в кафе и ресторанах.