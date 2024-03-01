Лавров заявил, что Молдавия идет по стопам Украины

Молдавия идет по стопам Украины, поэтому вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать Кишиневу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

Он отметил, что причина обращения Приднестровья за помощью к России заключается во властях Молдавии, поэтому и вопросы об этом стоит задавать им.

«Режим, который в Кишиневе обосновался и идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах, а также вместе с украинцами устраивает серьезное экономическое давление на Приднестровье», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ призвал «румынское руководство в Кишиневе» перестать блокировать переговорный процесс формата «5+2», целью которого заключается в приднестровском урегулировании. Лавров подчеркнул, что сейчас Молдавия «пытается разрушить его раз и навсегда».