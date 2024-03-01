Лавров ответил на слова Остина о войне РФ с НАТО
Слова главы Пентагона Ллойда Остина об угрозе военного столкновения НАТО и России в случае поражения Украины в нынешнем конфликте являются оговоркой по Фрейду. Так ответил на его высказывание глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
По его словам, у Остина «по Фрейду вырвалось то, что у них на уме». Лавров напомнил, что до этих заявлений на Западе говорили, что после победы в конфликте на Украине РФ «будет захватывать Прибалтику, Польшу и Финляндию», поэтому нельзя допустить поражения Киева.
«Оказывается, по открытому, двусмысленному выражению господина Остина все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а вот у американцев — да. Потому что они чувствуют, как Европа от них уплывает», — отметил он.
На этом фоне Лавров назвал ЕС «главным пострадавшим и жертвой в политике по затаскиванию Украины в НАТО».