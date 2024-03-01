Лавров: желание Запада ввести войска на Украину официально зафиксировано

После слов президента Франции Эмманюэля Макрона желание Запада ввести войска на Украину официально зафиксировано, неофициально они там давно есть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

"Сам факт желания ввести войска зафиксирован уже официально, неофициально они там находятся. Без этих инструкторов так называемых дальнобойные средства Украины не могли бы использоваться против российских городов, мы все это прекрасно понимаем. Тому есть масса доказательств, появляются все новые", - сказал министр, комментируя слова президента Франции, который допустил отправку войск стран НАТО на Украину.