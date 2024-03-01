Эксперт оценил запись разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту

Политолог: запись разговора немецких военных о нанесении ударов по Крымскому мосту не вызовет скандала на Западе
Новость останется внутри российского информационного поля. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил директор центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей» Алексей Подберёзкин.
«Все об этом догадывались, и сильно это не повлияет [на международную обстановку —прим. ГМ]. Тем более, что радиоперехваты выхватывали эту информацию не сотни, а тысячи раз. Другое дело, что по разным причинам они не передаются в СМИ. Сейчас передали. Мне кажется, из этого надо делать скандал. Хотя понимать надо также чётко, что этот скандал мало просочится за стены нашего информационного пространства. Это будет скорее скандал у нас, чем у них. Те не обратят на него внимания никакого».
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума обсудит полученную информацию. Заседание пройдёт 11 марта.
В свою очередь официальный представитель МИДа Мария Захарова написала в своём Telegram-канале, что немецкая пресса должна спросить об этом министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок.
Сегодня главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в её распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост».