Эксперт оценил запись разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту

«Все об этом догадывались, и сильно это не повлияет [на международную обстановку —прим. ГМ]. Тем более, что радиоперехваты выхватывали эту информацию не сотни, а тысячи раз. Другое дело, что по разным причинам они не передаются в СМИ. Сейчас передали. Мне кажется, из этого надо делать скандал. Хотя понимать надо также чётко, что этот скандал мало просочится за стены нашего информационного пространства. Это будет скорее скандал у нас, чем у них. Те не обратят на него внимания никакого».