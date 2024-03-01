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Глава Гагаузии: местные сельхозпроизводители должны иметь доступ на рынки России

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что гагаузские сельхозпроизводители должны иметь доступ на российские рынки.

Глава Гагаузской автономии Молдавии высказалась за сохранение дружеских отношений с РФ
© РИА Новости

По словам Гуцул, разрыв в отношениях с Россией негативно сказывается на экономике Гагаузии.

«Я говорю только о Гагаузии, потому что наши сельхозпроизводители всегда имели доступ к вашему рынку. Это очень существенно помогает нашим сельхозпроизводителям», — заявила она.

Гуцул приехала с рабочим визитом в Москву 1 марта.

Политика
Евгения Гуцул
Валентина Матвиенко
Совет Федерации
Россия
Молдова, Республика