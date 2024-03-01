Глава Гагаузской автономии Молдавии высказалась за сохранение дружеских отношений с РФ

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что гагаузские сельхозпроизводители должны иметь доступ на российские рынки.

По словам Гуцул, разрыв в отношениях с Россией негативно сказывается на экономике Гагаузии.

«Я говорю только о Гагаузии, потому что наши сельхозпроизводители всегда имели доступ к вашему рынку. Это очень существенно помогает нашим сельхозпроизводителям», — заявила она.