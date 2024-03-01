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Песков прокомментировал опубликованный проект соглашения между РФ и Украиной

Переговорный процесс между Россией и Украиной в 2022 году был прекращен Киевом по инициативе Лондона и Кремль не хотел бы публиковать текст проекта мирного соглашения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета The Wall Street Jornal опубликовала выдержки якобы из проекта мирного соглашения между Москвой и Киевом, который стороны обсуждали в марте 2022 года. По информации издания, договор запрещал Украине вступать в военные союзы, вроде НАТО, но «разрешал двигаться в сторону членства в ЕС».

Стали известны детали проекта мирного договора России и Украины в 2022 году

Кроме того, Киев должен был принять «перманентно нейтральный» статус с запретом укреплять свои вооруженные силы за счет Запада и оставить Крым «де-факто под российским контролем». Судьбу восточных регионов якобы предполагалось урегулировать в ходе переговоров между лидерами двух стран.

Комментируя эту информацию, Песков подчеркнул, обсуждавшийся сторонами проект уже утратил актуальность.

«В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации», — сказал он

Пресс-секретарь добавил, что согласованный текст действительно был, однако Кремль не хотел бы его публиковать. В прекращении переговорного процесса он обвинил украинскую сторону, которая пошла на этот шаг по «по команде, полученной из Великобритании».

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