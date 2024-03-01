Володин прокомментировал аудиозапись, где немцы планируют бомбить Крымский мост

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя появившуюся информацию о немецких военных, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, заявил, что обнародованный факт обязывает правительство Германии дать объяснения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения», — подчеркнул Володин.

По его словам, Берлину теперь необходимо будет объяснить, какими решениями руководствовались в армии Германии, обсуждая планы нанесения ударов по РФ, какое наказание за этим последует, знают ли в бундестаге о факте существования записи, где военные ФРГ говорят об ударах по России и понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц последствия таких шагов.

Спикер Госдумы сообщил, что после возвращения депутатов из регионов госорган заслушает этот вопрос на заседании.