"Фиксировали, что британцы вместе с США выполняли роль наводчиков, снабжая киевский режим координатами целей. Что касается терактов в отношении Черноморского флота, то они проходили буквально под руководством британских спецслужб", - сказала она, комментируя информацию о том, что начальник Штаба обороны Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин играл значимую роль в подготовке военной стратегии Украины в Черном море.