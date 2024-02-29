Послание президента России Федеральному собранию: главное

Президент Владимир Путин огласил сегодня послание Федеральному собранию, в котором высказался о специальной военной операции, рассказал о льготах для ее участников и озвучил новые экономические и социальные проекты. Главные темы выступления главы государства в материале «Рамблера».

В этом году президент России сфокусировал внимание на стратегических планах страны, СВО, а также льготах для семей с детьми и расширении существующих инфраструктурных проектов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина во многом можно считать предвыборной программой.

Международная повестка

Часть своего выступления Владимир Путин посвятил международной повестке. Российский лидер отметил, что заявления властей США о переговорах по стратегической стабильности являются демагогией, а обвинения в адрес России о планах якобы разместить ядерное оружие в космосе – вбросом.

По словам Владимира Путина, западные страны пытаются втянуть Россию в новую гонку вооружений, тем самым повторив трюк 1980-х годов. При этом он подчеркнул, что Россия уже обладает оружием, которое может поражать цели на территории стран Запада, а стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности.

Отдельно президент России остановился на намерении Москвы работать над созданием новой мировой финансовой архитектуры.

По его словам, Россия и дальше совместно с дружественными государствами будет создавать «эффективные и безопасные логистические коридоры» и строить финансовую архитектуру, «свободную от политического вмешательства», на передовой технологической базе.

Путин также озвучил данные о том, что уже к 2028 году страны объединения БРИКС, куда входит и Россия, будут создавать около 37% глобального ВВП.

Пять новых нацпроектов

Говоря о внутрироссийской повестке, глава государства анонсировал запуск сразу нескольких новых национальных проектов, которые должны оказать влияние как на демографическую ситуацию в стране, так и на решение проблемы кадрового голода.

В фокусе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» окажутся сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.

В рамках нацпроекта «Семья» регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь от федерального центра — не менее 75 млрд рублей. Эти средства направят на наращивание программ поддержки семей. Деньги начнут поступать со следующего года. Также Путин предложил продлить действие программы семейной ипотеки до 2030 года, программы погашения 450 тысяч рублей ипотечного кредита при рождении третьего ребенка и программы маткапитала.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья»», — завил российский лидер.

Проект «Молодежь России» посвящен поддержке молодых россиян, а в рамках «Экономики данных» к 2030 году должны быть сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

Президент России Владимир Путин заметил, что главные риски для устойчивого экономического роста РФ — это дефицит кадров и технологий. Именно на решение проблемы кадрового голода направлен нацпроект «Кадры».

Кроме того, президент России поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Налоговые льготы и сберегательный сертификат

Владимир Путин анонсировал и предоставление со следующего года налогового вычета для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Также глава государства выступил с инициативой запустить новый финансовый инструмент — сберегательный сертификат — для размещения в банках денежных средств на срок более трех лет.

«Банки смогут предлагать клиентам более выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан будут застрахованы государством на сумму до 2,8 млн руб., то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам», — пояснил он.

Президент пообещал и амнистию некрупным компаниям, которые ранее оптимизировали налоги. Для этого, по его словам, они должны отказаться от искусственного, «по сути, притворного» дробления бизнеса и «перейти к нормальной, цивилизованной работе в белую».

«Шанс» для проваливших ЕГЭ и финансирование науки

В ходе послания Федеральному собранию президент предложил дать выпускникам «второй шанс», позволив им пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также объявил об увеличении вложений в науку.

По словам Владимира Путина, доля таких вложений должна достигнуть 2% ВВП к 2030 году, что позволит РФ войти в число ведущих научных держав мира.

Путин выступил и с предложением с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей.

«Время героев» и льготная ипотека

Выступая с посланием к Федеральному собранию, президент России объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО.

По словам главы государства, ветераны СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны, а при желании продолжить военную карьеру.

Участники СВО, а также жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии получат право и на льготную ипотеку 2% в этих регионах.