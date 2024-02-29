Путин назвал настоящую элиту России

Подлинной элитой России являются те, кто служит стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Lenta.ru

"Вы знаете, что слово "элита" во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита", - подчеркнул глава государства. ТАСС