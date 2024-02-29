Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

За это время глава государства подробно доложил об основных показателях социально-экономического развития РФ и о задачах на перспективу. Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". Кроме того, президент поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья; объявил о льготной ипотеке в ряде регионов для участников СВО.