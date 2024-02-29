Путин заявил о ядерной угрозе и гибели цивилизации из-за действий Запада

Внешнеполитические заявления западных лидеров грозят началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.