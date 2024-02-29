Милонов: касающиеся демографии тезисы должны стать основой повестки комитета ГД

«Вопросы, связанные с поддержкой семьи, детства, рождаемости и материнства заняли одно из ключевых мест в послании президента. Я убеждён, что тезисы выступления, касающиеся демографической политики России, должны стать основой повестки нашего думского комитета: мы должны создать механизмы реализации этих планов. И лично я искренне рад, что вопрос популяризации многодетности находит такую мощную поддержку в лице Владимира Владимировича», — подчеркнул собеседник RT.