Песков: президент России всегда сам финализирует текст своего послания

Текст послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию всегда финализируется им самим, хотя в подготовке документа участвуют различные эксперты и помощники. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, текст послания президента — «это коллективный труд, который все равно финализируется личными усилиями, личной работой президента». Так же было и в этот раз.

В подготовке послания принимают активное участие правительство, администрация президента, эксперты и помощники главы государства. Все они «непосредственно вовлечены в процесс наброски идей, предварительного согласования позиций», после чего текст окончательно финализируется самим Владимиром Путиным.

29 февраля в своем послании Федеральному собранию Путин оценил российскую экономику во время СВО.