Путин дал прогноз по развитию БРИКС до 2028 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2028 году страны БРИКС смогут создавать порядка 37% объемов ВВП. По его словам, такие тенденции никуда не денутся. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«Так уже в 2028 году страны БРИКС, с учетом новых государств, будут создавать около 37% ВВП. В то время как остальные будут снижаться», — заявил Путин.

Он добавил, что подобные мировые тенденции никуда не денутся.