Путин заявил, что не Россия начала конфликт в Донбассе и на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что не Россия начинала войну в Донбассе, но она сделает все, чтобы ее завершить.

«Не Россия начала войну в Донбассе, но сделает все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции», — сказал глава государства.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.