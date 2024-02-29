Путин назвал демагогией слова властей США о переговорах по стратегической стабильности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления властей США о переговорах по стратегической стабильности являются демагогией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе послания Федеральному собранию, передает ТАСС.
Президент также высказался об обвинениях в адрес России о якобы планах разместить ядерное оружие в космосе. Путин счел их вбросами. Российский лидер подчеркнул, что они нужны для вовлечения РФ в переговоры, которые выгодны американской стороне.
По словам Путина, западные страны пытаются втянуть Россию в новую гонку вооружений, тем самым повторив трюк 1980-х годов.
Путин сегодня выступает с посланием Федеральному собранию. В этом году особое внимание уделяется стратегическим планам страны, специальной военной операции, а также льготам для семей с детьми и расширению существующих инфраструктурных проектов.