Путин назвал демагогией слова властей США о переговорах по стратегической стабильности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления властей США о переговорах по стратегической стабильности являются демагогией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе послания Федеральному собранию, передает ТАСС.

Президент также высказался об обвинениях в адрес России о якобы планах разместить ядерное оружие в космосе. Путин счел их вбросами. Российский лидер подчеркнул, что они нужны для вовлечения РФ в переговоры, которые выгодны американской стороне.

По словам Путина, западные страны пытаются втянуть Россию в новую гонку вооружений, тем самым повторив трюк 1980-х годов.