Путин: абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию

«Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу. Эти качества чётко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда её поддержало абсолютное большинство российского народа», — заявил Путин.