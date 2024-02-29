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Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы. С таким заявлением в четверг, 29 февраля, выступил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Путин: Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы
© Администрация президента РФ

— Мы доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на самые сложные вызовы, — отметил глава государства.

Послание президента России Путина Федеральному собранию началось в Гостином дворе в Москве в полдень. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что выступление российского лидера продлится более часа.

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