В Кремле высказались о количестве баз ЦРУ на Украине

"Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противником - это было во времена Советского Союза, это было во времена советского и раннероссийского романтизма. Это есть и сейчас. Мы противники для них, они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями", - сказал представитель Кремля.