Песков заявил, что политики ЕС не имеют инстинкта самосохранения

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французской военных на Украину показывает, что европейские политики не имеют инстинкта самосохранения. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Макрон сказал, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину. Об этом он заявил после конференции стран Запада в поддержку Киева в Париже.

Песков отметил, что «это новые элементы», которые «гораздо опаснее». Представитель Кремля подчеркнул, что с одной стороны западные политики предсказуемы, а с другой — «начинают обсуждать темы прямого направления воинских контингентов на Украину». Он обратил внимание, что подобный шаг нанесет непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте.

Песков добавил, что сам факт подобных заявлений свидетельствует, что нынешнее поколение европейских политиков «не имеет должного инстинкта самосохранения».

«А это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями. Конечно, это все обязывает нас быть начеку», — подчеркнул Песков.