Иванов назвал кошмаром современных европейских лидеров

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал кошмаром лидеров современной Европы. По его мнению, если сравнивать их с мастодонтами европейской политики прошлых лет, то сравнение будет не в пользу современных политиков. Такое мнение он высказал в интервью каналу "Россия-24" .

"Я вспоминаю до сих пор президента Ширака, Шредера, Берлускони. Понимаете, это личности! Это личности, которые вызывали уважение широтой взглядов, знанием мировой истории, культуры, если хотите, если мы говорим о Шираке. Он русскую культуру обожал и знал хорошо. И посмотрим на нынешних лидеров, особенно Евросоюза", - сказал Иванов. "Ну, это кошмар!" - воскликнул политик, отметив, что это его личное мнение. "Я не хочу их критиковать, плохих слов в адрес них говорить, но сравнение не в их пользу", - добавил Иванов.