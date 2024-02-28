Лавров и Фидан обсудят принципы мирного урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию 1-2 марта обсудит с главой МИД страны Хаканом Фиданом принципы мирного урегулирования конфликта на Украине , возможного исключительно при учете Киевом интересов и озабоченностей РФ.

"Министры обменяются взглядами на актуальное положение дел во внутриукраинском кризисе, проанализируют текущую обстановку в зоне боевых действий, обсудят принципы возможного исключительно на условиях учета Киевом российских интересов и озабоченностей мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ к предстоящему участию Лаврова в Анталийском дипломатическом форуме.